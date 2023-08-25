В Петербурге впервые представили около 50 предметов из архива космонавта Сергея Крикалева

Выставка приурочена к 65-летию космонавта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Несколько десятков предметов из личной коллекции летчика-космонавта, Героя Советского Союза, Героя России, почетного гражданина Петербурга Сергея Крикалева представили на выставке "Космонавт планеты Ленинград: Сергей Крикалев" в Музее космонавтики и ракетной техники им. В. П. Глушко в Петропавловской крепости в Северной столице. Об этом рассказал на открытии космонавт.

"Здесь представлено до 50 предметов из личной коллекции. Это, в том числе и документы. Мои друзья, коллеги из Федерации [космонавтики] занимались сортировкой: что и как разместить", - сказал Крикалев.

Экспозиция рассказывает о пути мальчика, выросшего в коммунальной квартире, для которого родным домом стали и космические станции на орбите Земли, и центр NASA, и московский офис Роскосмоса. На выставке впервые представлены уникальные личные фотографии космонавта, документы и предметы, рассказывающие о его жизни и космических полетах: школьный дневник и ведомости, пропуск в бассейн, тетрадь химика-лаборанта, автобиография, медаль NASA, знак почетного гражданина Санкт-Петербурга, предметы, которые он брал с собой в космические полеты, письма родителям, отправленные в 1991 году с орбитальной станции МИР. Показать посетителям выставки больше экспонатов не позволило пространство в зале, отметили представители музея.

Выделять самый ценный экспонат Крикалев не стал. Он отметил, что каждый предмет имеет какую-то историю, поэтому чем-то ему близок. Выставка приурочена к 65-летию космонавта, но сам Сергей Крикалев отметил, что это подарок для жителей и гостей Петербурга.

"Это подарок городу для того, чтобы был у молодежи повод познакомиться с космонавтикой, понять, что на самом деле это все реально, это близко. Любой человек, который реально захочет работать в космонавтике, может свою мечту осуществить. Полететь в космос труднее, но это реализуемо", - сказал Герой России.

Сергей Крикалев родился 27 августа 1958 года в Ленинграде. Летчик-космонавт совершил шесть космических полетов общей продолжительностью 803 дня. На данный момент является исполнительным директором по пилотируемым космическим программам Госкорпорации Роскосмос.

Выставка о Сергее Крикалеве - вторая из цикла выставок под общим названием "Космонавт планеты Ленинград", рассказывающего о ленинградских-петербургских космонавтах. Первой в рамках цикла была представлена публике в 2021 году выставка, посвященная первому ленинградскому космонавту Георгию Михайловичу Гречко.

Организаторами выставки выступили Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургская региональная организация Общероссийской общественной организации "Федерация космонавтики России". Партнеры выставки: БГТУ "Военмех" им. Д. Ф. Устинова, Фонд попечителей Военмеха, Фонд "Петербургское наследие и перспектива".