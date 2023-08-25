Под Волгоградом ввели режим повышенной готовности из-за угрозы срыва отопительного сезона

Глава Котовского муниципального района Сергей Чумаков сообщил, что угрозой являются перебои с подачей воды

ВОЛГОГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Режим повышенной готовности введен в городе Котово Волгоградской области из-за перебоев с подачей воды, а также угрозы срыва начала отопительного сезона. Об этом сообщил глава Котовского муниципального района Сергей Чумаков.

"В связи с ограничением подачи водоснабжения на территории города Котово, а также угрозой срыва начала отопительного сезона 2023-2024 годов, и в целях снижения рисков возникновения чрезвычайной ситуации администрация городского поселения города Котово установила на территории городского поселения режим <…> "Повышенная готовность", - говорится в сообщении.

Он уточнил, что данный режим позволит властям оперативно принимать решения по ремонтно-восстановительным работам.

Согласно данным из открытых источников, в Котово проживают порядка 22 тыс. человек. Как следует из информации, которую периодические размещают местные СМИ и сами жители в социальных сетях, перебои с водоснабжением в городе случаются регулярно. Эти данные подтверждают и официальные ведомства.