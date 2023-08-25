В Ярославской области планируют учредить губернаторскую премию для педагогов

Глава региона Михаил Евраев сообщил, что ее размер составит 100 тыс. рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Правительство Ярославской области учредит губернаторскую премию для лучших педагогов, вознаграждение в размере 100 тыс. рублей будут ежегодно получать 70 человек. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев, его слова приводит пресс-служба правительства области.

"Приняли решение о материальном поощрении лучших учителей региона: будет учреждена губернаторская премия за профессиональное мастерство в размере 100 тыс. рублей. Ее получат 70 педагогов региона. Это лишь один из способов выразить нашу признательность и благодарность за ваш труд", - сказал Евраев на пленарном заседании ежегодного совещания педагогов Ярославской области.

В ходе выступления он отметил, что правительство региона ежегодно уделяет внимание модернизации материально-технической базы учебных заведений. По словам Евраева, благодаря нацпроекту "Образование", который в регионе реализует правительство Ярославской области, в новом учебном году откроются детский технопарк "Кванториум" в школе №88 г. Ярославля и центр цифрового образования "IT-куб" в Угличе, также в пяти школах для детей с ограниченными возможностями здоровья готовы учебные мастерские, в сельских школах отремонтированы четыре спортивных зала и созданы 47 центров образования "Точка роста".

"Цель этой работы - обеспечить равный доступ к современному качественному образованию для каждого ребенка. Поэтому еще одно направление - обеспечение транспортной доступности. Сейчас парк школьных автобусов составляет 272 единицы, до конца года его пополнят еще 49 автобусов, часть которых заменит устаревшую технику. Мы выделили серьезные средства на антитеррористическую защиту учреждений образования - более 500 млн рублей. И в следующем году эта работа будет продолжена. Все школы, детские сады, колледжи должны иметь ограждение, электронные замки, профессиональную охрану", - сказал Евраев.

Глава региона добавил, что под контролем правительства области идет строительство новых учебных заведений: 1 сентября откроются две школы - в селах Марково Ростовского района и Вощажниково Борисоглебского района, завершаются работы в двух школах в Ярославле и селе Погорелка Рыбинского района. Также началось строительство двух новых школ в Ярославле и школы в поселке Заволжье Ярославского района, а также второго корпуса школы в Угличе. По федеральной программе проведен капремонт в трех школах - в Ярославле, Рыбинске и Тутаевском районе.

Кроме того, запущена специальная программа по восстановлению пришкольных стадионов, многие из которых, по словам главы региона, находятся в неудовлетворительном состоянии. Евраев добавил, что стоит задача также привести в порядок дворы в школах и детских садах, сообщает пресс-служба.