Возле Белорусского вокзала в Москве появится новое общественное пространство

Территория займет больше 150 га

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Новое общественное пространство появится в Москве в районе Белорусского вокзала прямо над железнодорожным полотном. Об этом на Московском урбанистическом форуме сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

"Это будет больше 150 га, поэтому напротив, через площадь Белорусского вокзала, рядом с Белорусским вокзалом, появится новая, другая часть Москвы. Вот они должны все вместе взаимодействовать. Эта задумка - часть бульвара над железнодорожным полотном - мы всегда так отчужденно воспринимаем железную дорогу. Здесь же железная дорога, и нам помогает президент РЖД Белозеров Олег, чтобы впервые в стране сделать так, чтобы городским пространством накрыть железнодорожное полотно", - рассказал Шувалов.

Московский урбанистический форум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами. ТАСС выступает информационным партнером МУФ-2023.