В Московской патриархии предупредили Латвийскую церковь об опасности раскола

Заместитель управляющего делами патриархии епископ Зеленоградский Савва отметил, что руководство ЛПЦ ведет политику, направленную на разрушение церковного единства

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви, осудивший действия предстоятеля Латвийской православной церкви (ЛПЦ) митрополита Рижского и всея Латвии Александра, надеется, что в ЛПЦ его предупреждение будет услышано. Раскол церкви представляет большую опасность, отметил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

"Священный синод обратился к ситуации в Латвийской православной церкви - самоуправляемой, то есть с достаточно высокой степенью самостоятельности в управлении, но при этом, безусловно, в составе Русской православной церкви. К сожалению, ее руководство ведет политику, направленную на разрушение церковного единства, что и пришлось констатировать и прокомментировать Синоду. <...> Будем надеяться, что предупреждение будет услышано, ведь мало что бывает хуже раскола", - написал епископ Савва в Telegram-канале.

Он отметил, что принятые в четверг решения Синода направлены "на обличение, профилактику и, насколько это будет возможно, преодоление последствий действий, совершенных некоторыми людьми против церковного единства".

Синод, прошедший в Санкт-Петербурге, принял постановление, осуждающее действия предстоятеля ЛПЦ. Как говорилось в журналах Священного синода, опубликованных на сайте РПЦ, митрополит Александр неоднократно уклонялся от канонического порядка богослужебного поминовения предстоятеля РПЦ, а также требовал от священнослужителей ЛПЦ отказаться от канонического поминовения Патриарха Московского и всея Руси.

Кроме того, 13 августа в Рижском кафедральном соборе Рождества Христова митрополит Александр возглавил чин хиротонии архимандрита Иоанна (Липшанса) в епископа Валмиерского. Согласно уставу РПЦ, архиереи самоуправляемых церквей, к каковым относится ЛПЦ, избираются синодами этих церквей из кандидатов, утвержденных Патриархом Московским и всея Руси и Священным синодом РПЦ.

В октябре 2022 года Латвийская церковь приняла на соборе обращение к патриарху Кириллу с просьбой предоставить ей статус независимой церкви. Это было сделано в связи с внесением властями Латвии изменений в закон об ЛПЦ, которые устанавливают ее "автокефалию". В своем постановлении в четверг Синод указал, что обращение собора ЛПЦ должно быть рассмотрено Архиерейским собором, а затем - Поместным собором РПЦ, пока же ситуация остается неизменной: в отношении ЛПЦ "действуют нормы, предусмотренные главой XII Устава Русской православной церкви" ("Самоуправляемые церкви").