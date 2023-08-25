25 августа, 15:00

В Волгоградской области ввели карантин на площади почти 1 тыс. га из-за вредителя томатов

В Россельхознадзоре также отметили, что томатная моль может повредить другие растения - картофель, баклажаны, фасоль

ВОЛГОГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Карантин по опасному вредителю томатов - южноамериканской томатной моли - введен в Среднеахтубинской районе Волгоградской области на площади почти в 1 тыс. га, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

"В связи с обнаружением карантинного объекта - южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Meyrick) на территории Красного сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области установлена карантинная фитосанитарная зона, введен карантинный фитосанитарный режим и наложен карантин общей площадью 950 га", - говорится в сообщении с уточнением, что площадь очага распространения вредителя составила 27 га.

Уточняется, что в целях организации мероприятий по борьбе с карантинным объектом, утверждена "Программа локализации очага и ликвидации популяции".

В Россельхознадзоре пояснили, что томатная моль способна повреждать не только томаты, но и другие растения - картофель, баклажаны, фасоль. 

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РоссияВолгоградская область
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