В РПЦ считают, что инициатива по вопросу канонизации Суворова показывает заботу о военных

Священный синод РПЦ ранее принял решение о "возобновлении процесса подготовки" возможной канонизации прославленного полководца

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Инициатива Патриарха Московского и всея Руси Кирилла изучить возможность канонизации генералиссимуса Александра Суворова является свидетельством его заботы о российских военнослужащих, и Русская православная церковь проведет кропотливую работу по этому вопросу, сообщил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Священный синод РПЦ в четверг принял решение о "возобновлении процесса подготовки" возможной канонизации прославленного полководца.

"Инициатива Святейшего патриарха изучить возможность канонизации Александра Васильевича Суворова - а Святейший Патриарх вовсе не всегда является инициирующей стороной в таких вопросах - говорит о заботе о нашем военном сословии. <...> Будет проведена кропотливая работа по установке соответствия возможной канонизации церковным критериям", - написал епископ Савва в Telegram-канале.

В 2022 году Минобороны РФ обратилось к патриарху Кириллу с вопросом о возможности причисления Суворова к лику святых.

Автор книги "Наука веровать - Наука побеждать. Жизнеописание и духовный путь генералиссимуса А. В. Суворова", историк и писатель Константин Ковалев-Случевский ранее сказал ТАСС, что Суворов заслуживает того, чтобы Русская православная церковь его канонизировала в лике "благоверных князей" или "праведных мирян", подобно тому, как причислила к лику святых князей Александра Невского, Дмитрия Донского и адмирала Федора Ушакова.

Александр Суворов (1730-1800) - великий русский полководец, военный теоретик, князь Италийский, генералиссимус российских сухопутных и морских сил, генерал-фельдмаршал Священной Римской империи, великий маршал войск Пьемонтских. Обладатель всех российских военных орденов своего времени и многих иностранных наград. На протяжении почти полувека непрерывной боевой деятельности он участвовал в семи войнах, провел более 60 сражений и не проиграл ни одного. После смерти был погребен в Александро-Невской лавре Санкт-Петербурга.