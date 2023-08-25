В Северной Осетии 3,6 тыс. семей направили материнский капитал на обучение детей

На эти цели региональное отделение фонда выделило 272 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 августа. /ТАСС/. Более 3,6 тыс. семей в Северной Осетии направили средства материнского капитала на обучение детей за все время действия программы. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по республике.

"В Северной Осетии более 3 600 семей направили средства материнского (семейного) капитала на обучение детей за все время действия программы. На обеспечение этих целей региональное отделение фонда направило 272 млн рублей", - говорится в сообщении.

Оплатить материнским капиталом обучение в школе, вузе или колледже можно после достижения ребенком, на которого получен сертификат, трехлетнего возраста. На оплату дошкольного образования средства можно использовать сразу после получения сертификата. На момент начала обучения ребенок должен быть младше 25 лет.

С прошлого года материнским капиталом можно оплачивать услуги детских садов и школ, открытых индивидуальными предпринимателями, если у них есть лицензия на осуществление образовательной деятельности. Родители также могут распорядиться средствами на обучение детей у частных преподавателей и оплатить капиталом услуги по присмотру и уходу, которые оказывают агентства и няни, работающие как ИП.