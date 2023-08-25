СКФУ расширит целевой набор для предприятий ОПК Кабардино-Балкарии

Профильным предприятиям республики необходимы специалисты в сфере химии, электроники, радиотехники и систем связи, а также машиностроения

СТАВРОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет расширит целевой набор для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили журналистам в пресс-центре крупнейшего вуза Северного Кавказа.

"Системная работа подготовки кадров будет вестись совместно с университетами, входящими в Консорциум вузов Северного Кавказа. В рамках проекта планируется расширять целевую подготовку специалистов для предприятий ОПК Кабардино-Балкарской Республики на базе СКФУ и университетов-партнеров", - говорится в сообщении.

Профильным предприятиям республики необходимы специалисты в сфере химии, электроники, радиотехники и систем связи, а также машиностроения. Для восполнения нехватки кадров подписано соглашение между главой республики Казбеком Коковым и ректором вуза Дмитрием Беспаловым.

"Сотрудничество с Северо-Кавказским федеральным университетом даст возможность подготовить высококвалифицированные кадры для оборонно-промышленного комплекса страны и горнодобывающей отрасли региона, которая сейчас у нас возрождается. Нам очень нужны молодые профессионалы по различным специальностям, обладающие современными знаниями и способные придать этим технологичным отраслям мощный импульс", - цитирует управление Кокова.

Вуз поможет в формировании кластерных связей между организациями ОПК и образовательными организациями профессионального и высшего образования округа, разработке механизмов реализации принципов сетевого обучения, развитии базовых кафедр на предприятиях. "Университет планирует на регулярной основе проводить экспертно-аналитические оценки потребностей предприятий ОПК Кабардино-Балкарской Республики, а также их удовлетворенности качеством подготовки молодых специалистов", - приводятся в сообщении слова Беспалова.

На территории КБР действуют несколько предприятий оборонной отрасли, 90% сотрудников которых составляют специалисты рабочих профессий.