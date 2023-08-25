В Северной Осетии пройдет смена для проблемных подростков

Смена пройдет в конце сентября

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 августа. /ТАСС/. Смена для проблемных подростков "Сила России" пройдет в Северной Осетии в конце сентября. Об этом сообщила журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Мы с Сергеем Ивановичем (глава Северной Осетии Меняйло - прим. ТАСС) обсуждали важное. Будем проводить в республике смену "Сила России" для трудных подростков, которые приедут со всей страны. И мы понимаем, что тот дух настоящих сильных мужчин, который есть в вашем регионе, мы сможем передать ребятам, которые в силу разных обстоятельств оказались в такой непростой жизненной ситуации", - сказала Львова-Белова, уточнив, что смена пройдет в конце сентября.

Сергей Меняйло заверил, что республика окажет всю необходимую помощь в организации и проведении смены.