На чемпионат ArtMasters поступила 21 тыс. заявок из 43 стран

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что участники из других государств впервые вошли в финал ArtMasters

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Заявки на участие в пятом сезоне национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters подали 21 тысяча человек из 43 стран. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, обращаясь к участникам чемпионата.

"Сегодня мир развивается не количеством природных ресурсов и территорий, он развивается творческими талантами и креативными способностями людей. Меняется и расширяется география [конкурса]. Насколько я понимаю, в этом году уже 21 тысяча заявок из 43 стран мира. Это уже далеко не российский чемпионат, это полноценный международный чемпионат, в этом году у нас участники из других государств впервые вошли в финал ArtMasters", - отметил он.

По словам Кириенко, ArtMasters - уже не просто конкурс, но и уникальная образовательная платформа. "Каждый из экспертов ArtMasters давно стал настоящим учителем и наставником, они тратят все свои силы и передают уникальные знания, которыми сами обладают", - подчеркнул он.

"Могу вам сказать, что я уже почти всегда на новых спектаклях, в новых фильмах или каких-то грандиозных проектах, таких, как церемония открытия и закрытия "Тавриды", я вижу, как среди творческих команд все большую роль занимают финалисты и выпускники ArtMasters. Думаю, что скоро не будет ни одного театра, в котором нет победителя ArtMasters, и маловероятным становится появление новых больших масштабных проектов в культуре и в искусстве, среди творческой команды которого нет победителя ArtMasters", - сказал Кириенко.

ArtMasters - масштабные профессиональные соревнования для специалистов в сфере backstage (бэкстейдж) и цифрового искусства. Чемпионат проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, Минкультуры РФ и правительства Москвы. Наблюдательный совет возглавляет первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.