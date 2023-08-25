Депутат Лантратова предложила ввести программу поддержки "Мама-студент"

По словам первого зампреда комитета Госдумы по просвещению, она направлена на стимулирование рождаемости среди студенток

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") предложила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину реализовать программу поддержки "Мама-студент". Об этом депутат написала в Telegram-канале.

"Для стимулирования рождаемости студенток надо ввести программу поддержки "Мама-студент". Обратилась с таким предложением к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину", - написала Лантратова.

Она пояснила, что программа предполагает запрет на отчисление беременных и молодых матерей до достижения ребенком возраста трех лет, разработку индивидуального плана обучения, обеспечение выплаты стипендий, в том числе во время пребывания в академическом отпуске по беременности. Также инициатива включает оборудование детских комнат и комнат для кормления в каждом учебном корпусе и предоставление возможности молодым мамам оплачивать обучение в вузе (на коммерческой основе) после достижения ребенком возраста трех лет.

Кроме того, парламентарий предлагает безвозмездно заселять матерей-студенток в отдельные комнаты в общежитиях вуза (обучение на бюджете), возможно с мужем, либо выплату компенсации в виде средней стоимости аренды жилой комнаты.

"Это поможет снизить возраст деторождения. Средний возраст рождения первого ребенка составляет 26,7 лет, что, по оценкам специалистов, является уже поздним сроком", - добавила Лантратова.