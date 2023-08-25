Директор Британского музея подал в отставку после массовых краж предметов из коллекции

Исчезло почти 2 тыс. предметов

ЛОНДОН, 25 августа. /ТАСС/. Директор Британского музея Хартвиг Фишер подал в отставку после исчезновения почти 2 тыс. предметов из коллекции ранее возглавляемого им учреждения. Об этом говорится в заявлении самого искусствоведа, который занимал этот пост с 2016 года.

"Последние несколько дней я тщательно анализировал обстоятельства вокруг краж из Британского музея и их расследование. Очевидно, что Британский музей не отреагировал на предупреждения, прозвучавшие в 2021 году, так комплексно, как должен был, и сейчас проблема заявила о себе со всей силой", - признал Фишер.

"Ответственность за этот провал в конечном счете лежит на директоре <...>. Я подал заявление об отставке председателю попечительского совета и покину пост, как только совет определится со временным руководителем. Он будет занимать пост, пока не изберут нового директора", - сообщил Фишер. Прежде германский искусствовед намеревался передать управление музеем преемнику не ранее 2024 года.

Ранее стало известно, что из запасников музея исчезли либо были украдены небольшие золотые ювелирные украшения, самоцветы из полудрагоценных камней и стекла, которые относятся к периоду от XV века до нашей эры до XIX века нашей эры. Некоторые экспонаты были повреждены. Позже британские СМИ написали, что по итогам внутреннего расследования из учреждения уволили бывшего куратора греческих коллекций Питера Хиггса, который работал в нем на протяжении 30 лет. Сам Хиггс отрицает причастность к пропаже артефактов.

По информации газеты The Daily Telegraph, почти 2 тыс. предметов из Британского музея могли быть украдены Хиггсом, а их совокупная стоимость может достигать нескольких миллионов фунтов. Ранее издание сообщало, что украденные предметы продавали на eBay за 40 фунтов ($50), хотя их реальная цена доходит до £50 тыс. ($65 тыс.). Сам музей отказался давать комментарии, пока полиция ведет расследование и продолжается независимая оценка действий руководства музея, который до пандемии ковида ежегодно посещали около 6 млн человек.

По информации газеты, лишиться своего поста может и заместитель директора Джонатан Уильямс. Как говорится в статье, ему сообщали о кражах из музея еще в феврале 2021 года.