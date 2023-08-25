В Чувашии планируют выпустить более 7 тыс. специалистов по проекту "Профессионалитет"

На эти цели из федерального бюджета привлекли почти 600 млн рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 25 августа. /ТАСС/. Министр образования Чувашии Дмитрий Захаров поставил задачу техникумам и колледжам республики, участвующим в федеральном проекте "Профессионалитет", в 2023-2025 годах выпустить более 7 тыс. специалистов рабочих профессий. Об этом он сообщил на конференции работников образования.

"Ставлю задачу колледжам - участникам федерального проекта "Профессионалитет" - в 2023-2025 годах обучить рабочим профессиям более 7 тыс. студентов, в том числе 1,2 тыс. студентов для предприятий ОПК (оборонно-промышленного комплекса)", - сообщил Захаров.

По его словам, программа "Профессионалитет" является эффективным механизмом для закрытия кадровых потребностей в экономике. "Проект предусматривает сокращение сроков обучения и целевое обучение с последующим трудоустройством. В 2023-2024 годах в республике будут функционировать семь образовательных и образовательно-производственных кластеров. Из федерального бюджета на эти цели привлечено практически 600 млн рублей", - добавил министр.

Захаров сообщил ТАСС, что первые образовательно-производственные кластеры откроются 1 сентября в двух средних профессиональных образовательных организациях. "Упор будет сделан в основном на машиностроение и на нефтегазодобывающую промышленность", - подчеркнул собеседник агентства.

Министр сообщил на конференции, что в системе среднего профессионального образования (СПО) Чувашии происходят масштабные изменения. "В целях модернизации техникумов и колледжей республики принята концепция трансформации системы СПО. С учетом реальных потребностей регионального рынка труда пересмотрены подходы к формированию государственного заказа на подготовку кадров. К примеру, на 2024 год сокращены контрольные цифры приема по направлению "Экономика и управление", "Сфера услуг", - уточнил Захаров.

В то же время, по словам министра, значительно увеличены контрольные цифры приема на обучение по таким направлениям, как электроэнергетика, машиностроение, строительство, транспорт, сельское хозяйство. В пресс-службе администрации главы Чувашии ранее отмечали, что в Межрегиональном центре компетенций - Чебоксарском электромеханическом колледже - функционирует ресурсный центр по подготовке специалистов в области электроники. По информации Минобразования, в республике насчитываются 23 профессиональные образовательные организации.