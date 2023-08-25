Под Псковом открылась выставка в честь архитектора, реставрировавшего Печерский монастырь

Борис Скобельцын 15 лет занимался восстановлением Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря

ПСКОВ, 25 августа. /ТАСС/. Сотрудники федерального музея-заповедника "Изборск" в Псковской области создали и открыли выставку в честь 550-летия основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, который является одним из древнейших и самых крупных в России. Экспозиция посвящена творчеству известного архитектора и реставратора, участника Великой Отечественной войны Бориса Скобельцына, который на протяжении 15 лет занимался восстановлением обители, сообщила пресс-служба музея.

"К 550-летнему юбилею основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник "Изборск" представляет выставку фотокартин легендарного псковского архитектора и реставратора Бориса Степановича Скобельцына "Крепость духа". Фотоработы предоставлены музею дочерью реставратора Надеждой Грошевой", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, подружившись с наместником Псково-Печерского монастыря архимандритом Алипием (Вороновым), реставратор Скобельцын с 1960 по 1975 годы занимался возрождением древней обители.

"В те годы в монастыре шли масштабные реставрационные работы, и такой мастер, как Борис Степанович, оказал бесценную помощь в восстановлении святыни. С настоятелем Алипием его сближало многое: они оба были солдатами, ветеранами прошедшей Великой Отечественной войны. Понимали и любили архитектуру и искусство. Вместе они занимались реставрацией Псково-Печерской обители, и Скобельцын, будучи талантливым фотографом, фиксировал рабочий процесс на фотопленку, исполнял и другие поручения настоятеля", - говорится в сообщении.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы, который отмечается 28 августа, является главным праздником Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря, крупнейшего центра духовной культуры на Северо-Западе России, который в этом году отмечает 550-летие. Официальной датой основания обители считается 1473 год. Ансамбль монастыря насчитывает более 10 храмов. На территории обители сохранились также старинные зубцы стен и бойницы, боевые ходы и остатки земляных укреплений, возведенные при Петре I.