Во Львовской области снесли пять памятников советским солдатам

Они находились в населенных пунктах Заборье, Оглядов, Павлов, Речки и Старое Село

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Пять памятников советским солдатам демонтированы во Львовской области на западе Украины. Соответствующие сообщения, сопровождаемые кадрами сноса монументов, опубликованы в Telegram-канале "Деколонизация. Украина".

По данным его авторов, памятники снесены в населенных пунктах Заборье, Оглядов, Павлов, Речки и Старое Село.

В Львовской областной военной администрации ранее сообщали, что с начала года в регионе снесено более 190 советских памятников и мемориальных досок. Глава областной администрации Максим Козицкий 1 июля заявлял, что власти намерены избавиться от всех памятников советской эпохи до конца года.

Борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда были изменены 9 859 географических названий и демонтированы 145 памятников, связанных с Россией.