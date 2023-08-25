В Петербурге продлили действие коронавирусных ограничений до конца 2023 года

Применение защитных масок носит рекомендательный характер, ограничения на пребывание в общественных местах сняты, медицинские учреждения работают в плановом режиме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил действие коронавирусных ограничений в городе до 31 декабря. Решение опубликовано на сайте городского правительства.

"В пункте 2.1 постановления [правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 N 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"] слова "По 31.08.2023" заменить словами "По 31.12.2023", - говорится в документе.

Постановление городского правительства о противодействии распространению коронавируса действует с марта 2020 года и обновляется в зависимости от эпидемической ситуации. С лета 2022 года ограничения в Петербурге минимальные: применение защитных масок носит рекомендательный характер, ограничения на пребывание в общественных местах сняты, медицинские учреждения работают в плановом режиме.

По данным на 25 августа, за последнюю неделю в Санкт-Петербурге выявлено 289 случаев COVID-19, госпитализированы 29 человек. Пятеро пациентов умерли, выздоровели 222. Всего с начала пандемии в 2020 году от ковида умерли 37 869 петербуржцев.