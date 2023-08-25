Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана с днем рождения

Президент РФ отметил вклад Мехрибан Алиевой в укрепление союзнических отношений между двумя государствами

БАКУ, 25 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с днем рождения, отметив ее вклад в укрепление союзнических отношений между двумя государствами. Текст поздравительного послания опубликовало агентство АзерТАдж.

"Уважаемая Мехрибан Арифовна, примите сердечные поздравления по случаю дня рождения. Высоко ценим ваш личный вклад в упрочение союзнических отношений между нашими странами. Уверен, что дальнейшее развитие конструктивных многоплановых связей в полной мере отвечает интересам дружественных народов России и Азербайджана", - говорится в поздравлении. Глава российского государства пожелал Алиевой крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Мехрибан Алиева родилась 26 августа 1964 года в Баку. В 1988 году с отличием окончила Первый Московский государственный медицинский институт. В феврале 2017 года была назначена первым вице-президентом Азербайджана. Она также возглавляет крупнейшую неправительственную организацию страны - Фонд Гейдара Алиева. В 2019 году Алиева была награждена орденом Дружбы "за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений".