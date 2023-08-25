В вузах ЛНР самыми популярными факультетами стали строительный, экономический и горный

В университеты республики также подали заявления на поступление абитуриенты из 20 субъектов России

ЛУГАНСК, 25 августа. /ТАСС/. Самыми популярными факультетами у абитуриентов в вузах Луганской Народной Республики (ЛНР) в этом году стали строительный, экономический и горный. Как сообщил ТАСС начальник отдела проектной деятельности Министерства образования и науки ЛНР Константин Кучер, всего абитуриенты подали более 22 тыс. заявлений на поступление в высшие учебные заведения региона.

"Самыми востребованными среди абитуриентов для поступления стали факультеты строительства, автоматизации технологических процессов и производств, экономики, горного дела, менеджмента, музыкального искусства, лечебного дела, педиатрии, стоматологии, педагогического образования и психологии", - сказал он.

По его словам, в 2022 году на первом месте у абитуриентов по числу заявлений на поступление был факультет автоматизации технологических процессов и производств, на втором - экономики, а на третьем - менеджмента.

Кучер отметил, что всего в вузы региона подано более 22 тыс. заявлений на поступление, что "немногим больше, чем в 2022 году".

По словам собеседника агентства, абитуриенты из 20 субъектов России подали заявления на поступление в вузы республики. "Среди поданных заявлений насчитывается 946 абитуриентов из 20 субъектов Российской Федерации. Среди них представители ДНР, Крыма, Московской области, Мурманской области, Республики Дагестан", - сказал он. При этом наибольшее количество заявлений, как и в 2022 году, подано в Луганский государственный университет имени Владимира Даля.

В ЛНР действуют семь вузов: Донбасский государственный технический институт, Луганский государственный университет имени Владимира Даля, Луганский государственный педагогический университет, Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки, Луганская государственная академия культуры и искусств им. М. Матусовского, Луганский филиал Воронежского института МВД России, Луганский государственный аграрный университет им. К. Ворошилова.