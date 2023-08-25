Путин поручил создать национальную систему туристических троп

Срок исполнения этого поручения - 30 декабря

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Госдумой внести в законодательство изменения, направленные на создание национальной системы туристических троп. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с Государственной думой Федерального собрания РФ с учетом ранее данных поручений обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на создание национальной системы туристических троп и предусматривающих в том числе условия обустройства и использования таких троп и объектов сопутствующего сервиса", - говорится в документе.

Срок исполнения поручения - 30 декабря 2023 года.

Также президент поручил правительству при участии заинтересованных органов исполнительной власти субъектов РФ рассмотреть вопрос о синхронизации мероприятий, предусмотренных программой грантовой поддержки проектов по созданию модульных отелей, с мероприятиями по созданию национальной системы туристических троп и обеспечению их объектами сопутствующей инфраструктуры. Доклад по поручению должен быть готов до 1 февраля 2024 года.

Поручения даны по итогам состоявшегося 29 июня 2023 года пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени".