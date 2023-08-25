В России могут расширить экологические требования при госзакупках

Рассмотреть вопрос о целесообразности расширения должны правительство и Агентство стратегических инициатив

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть, можно ли расширить список товаров, при госзакупке которых учитываются определенные экологические требования. Такой пункт содержится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

"Рассмотреть вопрос о целесообразности расширения видов товаров, при закупках которых предъявляются экологические требования, в том числе указывается минимальная доля вторичного сырья, использованного при их производстве", - говорится в одном из пунктов.

Сделать это должны правительство РФ и Агентство стратегических инициатив. Доклад глава государства ожидает до 30 сентября.

Сейчас к указанным товарам относятся, например, бумажные изделия, мягкие и твердые поверхностные покрытия, удобрения.