В России могут упростить отчетность социальных НКО

Речь идет в том числе о волонтерских организациях

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российские власти могут упростить отчетность для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), в том числе волонтерских. Рассмотреть такую возможность поручил президент РФ Владимир Путин.

"Рассмотреть вопрос об упрощении отчетности благотворительных, добровольческих (волонтерских) и социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе на основе автоматизации процессов ее представления", - говорится в одном из пунктов перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля.

Доклад по этой теме должен быть представлен главе государства до 1 ноября. Поручение дано правительству РФ совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ).