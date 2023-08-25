25 августа, 17:11

В России могут упростить отчетность социальных НКО

Речь идет в том числе о волонтерских организациях

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российские власти могут упростить отчетность для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), в том числе волонтерских. Рассмотреть такую возможность поручил президент РФ Владимир Путин.

"Рассмотреть вопрос об упрощении отчетности благотворительных, добровольческих (волонтерских) и социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе на основе автоматизации процессов ее представления", - говорится в одном из пунктов перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля.

Доклад по этой теме должен быть представлен главе государства до 1 ноября. Поручение дано правительству РФ совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ). 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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