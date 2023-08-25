В Кузбассе свыше 22 тыс. горняков приняли участие в параде ко Дню шахтера

17 шахтеров получили медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, 39 человек удостоены Звания "Заслуженный шахтер Российской Федерации"

КЕМЕРОВО, 25 августа. /ТАСС/. Парады горняков ко Дню шахтера прошли в Кузбассе, при этом в двух крупнейших городах региона - Кемерове и Новокузнецке в праздновании приняли участие более 22,5 тыс. работников угольной отрасли. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"День шахтера - это день тружеников. Шахтерский труд напрямую связан с транспортниками, энергетиками, металлургами, машиностроителями, поэтому мы идем все вместе на этот парад. Сегодня глава государства Владимир Путин уделяет особое внимание нашему региону и всем нашим труженикам", - обратился к участникам парада и жителям Кемерова губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По данным регионального правительства, в кемеровском параде приняли участие 7,5 тыс. человек из районов северной агломерации Кузбасса, еще 15 тыс. горняков, сотрудников угольных предприятий и студентов из южных городов области прошли парадом по улицам Новокузнецка. Большое количество зрителей наблюдали за шествиями, в Кемерове на Московской площади организовали выставку ретроавтомобилей и мототехники, "Шахтерский киношатер" и другие зоны развлечений.

В торжественных церемониях медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени получили 17 шахтеров. Звания "Заслуженный шахтер Российской Федерации" удостоены 39 человек.

Поздравления шахтерам Кузбасса также направил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Тяжелый труд горняков, сопряженный с ежедневным риском и требующий немалого мужества, твердости духа и терпения, вызывает чувство уважения и благодарности, вносит весомый вклад в созидание благополучия нашего народа и экономической стабильности страны, что в нынешних непростых условиях приобретает особое значение", - приводятся слова патриарха на сайте правительства Кузбасса.

Подготовка к празднику

Традиционно на всех территориях региона проводилась масштабная подготовка ко Дню шахтера, часть строек приурочили к предстоящему празднику. По данным Министерства строительства Кемеровской области, в преддверии Дня шахтера на строительство и капитальный ремонт социально-значимых объектов направлено более 3 млрд рублей из областного и федерального бюджетов.

При этом один из районов Кузбасса выбирается столицей Дня шахтера, куда направляются основные средства и усилия. В 2023 году ей выбран Кемеровский район, где ведется ремонт трех школ, ремонт 37 км дорог местного значения, строительство ледового дворца в поселке Металлплощадка, детского сада в селе Березово, двух многоквартирных домов и ряда других социальных объектов. В следующем году столицей празднования Дня шахтера в регионе выбран Новокузнецкий район.

Угольные компании региона также занимаются популяризацией праздника. Так, "Кузбассразрезуголь" ко Дню шахтера на смотровой площадке Кедровского разреза установили самосвал "Белаз", где туристы смогут подняться на палубу карьерной техники и сделать памятные снимки. Распадская угольная компания объявила о старте инвестиционного проекта по добыче угля, включая экополигон по восстановлению нарушенных земель, а также открыли арт-пространство площадью 700 кв. метров "Связь поколений" в Междуреченске.

В Кузбассе в угольной отрасли занято свыше 91 тыс. человек. В регионе работает более 150 угольных предприятий, где добывается около 60% всего российского угля.