Путин поручил заняться развитием в РФ транспортных средств, оборудованных для инвалидов

В частности, согласно поручению президента, должны быть рассмотрены вопросы о создании специальных условий для покупки таких машин

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по расширению производства и использования в России транспортных средств, оборудованных для инвалидов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поручение адресовано правительству РФ при участии Агентства стратегических инициатив и дано по итогам прошедшего в июне форума "Сильные идеи для нового времени".

В частности, должны быть рассмотрены вопросы о создании специальных условий для покупки таких машин, в том числе о расширении программ поддержки приобретения транспортных средств отечественного производства. Также предполагается модернизация отечественных ТС "для расширения возможностей использования их инвалидами с учетом потенциального спроса на такие транспортные средства", говорится в документе. Путин поручил и рассмотреть вопрос о создании условий для дополнительной подготовки инвалидов к управлению транспортными средствами.

Кроме того, кабмин рассмотрит вопрос о предоставлении льгот транспортным организациям, принимающим на работу инвалидов сверх установленных квот.

Срок исполнения по этим поручениям установлен до 1 ноября 2023 года.