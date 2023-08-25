Путин рекомендовал регионам сформировать свои программы продвижения местных брендов

Доклад об этом президент ждет до 1 ноября

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил регионам при участии Агентства стратегических инициатив (АСИ) сформировать свои программы по поддержке и продвижению местных брендов. Такой пункт содержится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

"Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ при участии автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" разработать региональную программу поддержки и продвижения местных брендов и обеспечить ее реализацию на постоянной основе", - говорится в тексте.

Доклад об этом Путин ждет до 1 ноября, далее - раз в полгода.