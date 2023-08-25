25 августа, 17:33

Путин поручил продумать превращение библиотек в многофункциональные пространства

Президент также дал поручение разработать комплекс мер по развитию активного туризма

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил проработать идеи по превращению общедоступных библиотек в многофункциональные культурные пространства. Такой пункт содержится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

"Представить предложения, касающиеся разработки и реализации региональных проектов по созданию многофункционального культурно-досугового и образовательного пространства на базе общедоступных библиотек", - говорится в одном из пунктов.

Кроме того, Путин поручил разработать комплекс мер по развитию активного туризма. В их число может войти создание при образовательных организациях туристических клубов для привлечения учащихся к активным видам отдыха. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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