Путин поручил проработать создание платформы с данными об историко-культурных мероприятиях

Президент ждет доклад до 1 ноября

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил продумать возможность создания платформы с информацией для туристов об историко-культурных мероприятиях, сообщается на сайте Кремля.

Сделать это должны АСИ совместно с кабмином, Российским военно-историческим обществом и ВШЭ. Поручение дано для "создания условий для интеграции объектов и территорий, представляющих историко-культурную ценность, в туристическую инфраструктуру". "Рассмотреть возможность создания платформы, обеспечивающей информирование граждан об историко-культурных мероприятиях (включая исторические и реконструкторские фестивали) и историко-туристических программах, а также возможность участия добровольцев (волонтеров) в исторических экспедициях", - говорится в опубликованном перечне поручений.

Глава государства ждет доклад до 1 ноября.