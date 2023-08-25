В Петербурге в новом музее показали один из первых деревянных вагончиков LEGO 1940-х годов

Основатель музея Даниил Соколов сообщил, что на создание всей экспозиции ушло более 500 тыс. деталей конструктора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Деревянный вагончик, выпущенный в 1940-х годах и ставший одной из первых игрушек LEGO, представили в первом крупнейшем музее LEGO Петербурга, который начал работу 25 августа в торговом центре "Пассаж" на площади 300 кв. м. Всего представлено более 500 экспонатов общей стоимостью около 20 млн рублей - сообщил ТАСС основатель музея и компании Brick Star, лего-блогер Даниил Соколов.

"Сегодня в торговом центре "Пассаж" на площади 300 кв. м открылся музей с самой большой коллекцией LEGO в Петербурге в том числе здесь представлены деревянные экспонаты, которые мы доставали на различных аукционах за рубежом, они были созданы сооснователями компании. Например, деревянный вагончик, который был выпущен в 1940-х годах и стал одной из первых игрушек LEGO. <...> Вагончик стоил несколько тысяч долларов на аукционе", - сказал Соколов.

По его словам, на создание всей экспозиции ушло более 500 тыс. деталей конструктора. Всего здесь представлено более 500 экспонатов общей стоимостью около 20 млн рублей. Здесь можно увидеть самый длинный объект LEGO в мире состоящий из более чем 9 тыс. деталей в виде "Титаника". Карта мира представлена самым большим набором LEGO в мире -11,7 тыс. деталей. Эксклюзивно по заказу для музея собрали замок Хогвартс из 25 тыс. деталей и Тадж-Махал из 20 тыс. деталей конструктора. Самым дорогим экспонатом стала коллекционная фигурка золотой дроид C-3PO, стоимость которой оценивается в сумму около полумиллиона рублей.

Некоторые экспонаты были созданы специально для музея в Санкт-Петербурге. В галерее мозаик представлены изображения Исаакиевского собора и Дворцового моста из деталей LEGO. В первый день выставку посетили более 400 человек.

По словам Даниила Соколова, выставка в Петербурге будет дополняться со временем, поскольку площадь музея позволяет это сделать. В дальнейшем здесь планируют открыть игровые центры и проводить мастер-классы.