Путин поручил проработать вопрос льгот для сельчан при поступлении на медспециальности

Президент также дал поручение упростить оформление документов медработниками и фармацевтами при подаче заявления на прохождение периодической аккредитации

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ проработать вопрос предоставления льгот при поступлении в колледжи на целевое обучение по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" для абитуриентов из малых населенных пунктов. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

"Правительству РФ проработать вопросы и при необходимости обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: предоставление при поступлении на целевое обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" льгот для лиц, проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа и городах с населением до 50 тыс. человек", - говорится в тексте поручения.

Соответствующие доклады необходимо представить президенту до 15 ноября 2023 года и до 1 марта 2024 года.

Помимо этого, президент поручил упростить оформление документов медработниками и фармацевтами при подаче заявления на прохождение периодической аккредитации. Согласно поручению главы государства, необходимо предусмотреть возможность формирования работодателем отдельных разделов портфолио сотрудника в федеральном регистре медработников. Также в регистре должен быть отмечен факт прохождения работником аккредитации и закрепление за ним или соответствующим подразделением медицинской организации обязанностей по оказанию консультационно-методической помощи по вопросам прохождения такой проверки. Доклады главе государства по этому вопросу нужно предоставить до 15 декабря 2023 года и до 1 мая 2024 года.

Также президент поручил представить предложения, предусматривающие актуализацию основных принципов формирования методик расчета потребности в медицинском персонале, в том числе с учетом трудозатрат, численности населения, заболеваемости, объемов медицинской помощи, применяемых в территориальных программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Указанный срок - 1 марта 2024 года.

Еще одним пунктом Путин поручил кабмину разработать совместно с руководителями регионов и представить предложения о возможности подготовки среднего медицинского персонала по направлениям медицинских организаций в рамках ученических договоров за счет бюджетных средств путем перераспределения финансовых средств, предусматриваемых на указанную подготовку, в медицинские организации. Соответствующий доклад должен быть готов до 1 февраля.