В Петербурге Папа Римский Франциск пообщался с российской молодежью в режиме телемоста

Вопросы касались конфликта на территории Украины, российского футбола, браков между представителями различных конфессий, а также ценностных вызовов, перед которыми сегодня стоит молодежь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Папа Римский Франциск в режиме телемоста принял участие во встрече с молодыми российскими христианами, которая проходила в пятницу в базилике Святой Екатерины в Санкт-Петербурге, и ответил на вопросы верующих из России. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской встречи католический молодежи, на которую приехали около 400 молодых людей со всей страны, передает корреспондент ТАСС.

"Я желаю вам, молодые россияне, быть созидателями мира среди так многих конфликтов и поляризации, от которых так страдает наш мир. Я приглашаю вас быть сеятелями семян примирения, маленьких семян, которые в этой земле войны не прорастут сразу, в ледяной почве. Но в будущем, в весну, они дадут свои ростки. Как я сказал в Лиссабоне, пусть у вас будет отвага заменить страх мечтой", - сказал понтифик в своем выступлении, которое переводилось с итальянского в храме.

Также в своей речи, запись которой доступна на сайте Архиепархии Божией Матери в Москве, он напомнил о большом значении конструктивного и честного диалога не только между народами, но и между поколениями. При этом диалог всегда должен базироваться на основных христианских ценностях, выражаемых в терпимости и уважении друг к другу.

Вопросы Франциску

Вопросы от молодых христиан на встрече касались конфликта на территории Украины, российского футбола, браков между представителями различных конфессий, а также ценностных вызовов, перед которыми сегодня стоит молодежь.

"Дипломатия - это нелегкое искусство совместной жизни, нелегкое, но очень плодотворное. Это касается и конфликта в Украине, и всех других конфликтных ситуаций. Очень нужна конструктивная, созидательная дипломатия, которая сопровождается диалогом, которая сопровождается молитвой, которая помогает, преодолевая конфликты и раны ради нашего общего будущего", - сказал Франциск в ответ на вопрос о принципах дипломатии в урегулировании конфликтов.

Понтифик, известный своим увлечением футболом, отвечая на вопрос петербуржца, признался, что не знаком с футбольными командами из России, однако пообещал узнать о них подробнее.

В ответ на вопрос от девушки из Воронежа о возможности брака глубоко верующих католиков и православных, Франциск отметил, что не видит препятствий - на своем общем пути представители двух христианских церквей могут вместе идти вперед к поискам истины в своей вере. "Очень важно, чтобы каждый из вас чувствовал свое призвание. Господь вас призвал с самого начала вашей жизни по имени. Вы призваны прежде тех талантов, которые мы имеем, прежде наших заслуг, прежде наших слабостей и ран. Прежде всего нас призвал Господь по имени", - добавил Папа Франциск.

В заключении понтифик призвал молодых россиян хранить свою богатую культуру, полную выдающихся деятелей искусства, а также святых, отстаивавших ценности мира и любви к ближнему.

Мероприятие в Петербурге прошло в продолжение Всемирного дня католической молодежи, который состоялся в начале августа в Лиссабоне. Тогда во время заключительной проповеди в парке Тежу понтифик вспомнил о тех, кто не смог принять участие во Всемирных днях молодежи "из-за конфликтов и войн", и вновь призвал молиться за мир на Украине. "Возвращаясь домой, пожалуйста, продолжайте молиться о мире. Вы являетесь знаком мира во всем мире, свидетельством того, как национальности, языки и истории могут объединять, а не разделять", - сказал Франциск, обращаясь к молодежи.