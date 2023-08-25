Здание МИД Египта подсветили надписью в честью 80-летия установления дипотношений с РФ

Как отметили в посольстве РФ в республике, ожидается, что аналогичная надпись появится ночью на Останкинской телебашне

КАИР, 25 августа. /ТАСС/. Здание МИД Египта подсветили надписью "Россия - Египет - 80" в честь 80-летнего юбилея установления дипломатических отношений между странами, который отмечается 26 августа, сообщает корреспондент ТАСС.

Как отметили в посольстве РФ в арабской республике, ожидается, что аналогичная надпись появится этой ночью на Останкинской телебашне.

Дипломатические отношения между Египтом и СССР были установлены 26 августа 1943 года. Одна из самых ярких страниц в двусторонних отношениях - 1950-1960-е годы. При содействии СССР в Египте было построено 97 крупных промышленных объектов, в том числе Высотная Асуанская плотина, Хелуанский металлургический комбинат и другие объекты. В 1976 году египетское руководство во главе с президентом Анваром Садатом сделало ставку на Вашингтон, и отношения с РФ пережили кризис. С 1982 года руководство Египта во главе с президентом Xосни Мубараком начало проводить курс на постепенную нормализацию отношений с СССР, а потом и с РФ.