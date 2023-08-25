Редкий оригинальный рисунок Винни-Пуха и Пятачка нашли в подвале букиниста в Британии

Рисунок станет одним из топ-лотов аукциона вещей букиниста Кристофера Фойла, который в сентябре проведет аукционный дом Dominic Winter Auctioneers

ЛОНДОН, 25 августа. /ТАСС/. Редкий рисунок медвежонка Винни-Пуха и его друга Пятачка, сделанный английским художником и книжным иллюстратором Эрнестом Шепардом (1879-1976), найден в подвале букинистической лавки в Великобритании, где он пролежал в ящике стола около 60 лет. Об этом сообщила газета The Times.

Речь идет о рисунке, на котором два персонажа из книги английского писателя Алана Александра Милна (1882-1956) уходят в закат. Редкий рисунок принадлежал долгие годы букинисту Кристоферу Фойлу, который управлял сетью магазинов, носивших его фамилию. Фойл умер в августе 2022 года, а завернутый в кухонное полотенце рисунок нашла его вдова Кейти.

Как говорится в статье, вероятнее всего Шепард нарисовал двух героев книги в 1958 году во время литературных обедов, которые ежегодно устраивал Фойл. На них читатели имели возможность лично познакомиться с создателями своих любимых произведений. The Times предполагает, что Шепард на той встрече повторил оригинальный рисунок заключительной сцены из книги про приключения Винни-Пуха, чего он не делал часто. Газета обращает внимание на то, что до этого был реализован лишь один рисунок этой сцены - это был оригинальный эскиз, который ушел в 2022 году с молотка за $220 тыс.

Теперь рисунок станет одним из топ-лотов аукциона вещей Фойла, который в сентябре проведет аукционный дом Dominic Winter Auctioneers из города Сайренсестер (графство Глостершир). "Вместо того, чтобы гордо висеть на стене, он был в дешевой рамке со скотчем вокруг стекла, завернутый в старое кухонное полотенце в глубине ящика в подвале", - описал рисунок представитель аукционного дома Крис Олбури, признавшись, что не имел никаких сомнений по поводу авторства изображения, как только его увидел. "Он, конечно, не сравнится с оригинальным рисунком, сделанным для книги в 1920-х годах, но он идентичен, и это всего лишь вторая подобная иллюстрация, появляющаяся на рынке. Так что мы уверены, что £20-30 тыс. ($25,4-38 тыс.). будут привлекательной оценочной стоимостью", - добавил Олбури.

О Винни-Пухе

Первое упоминание Винни-Пуха датируется декабрем 1925 года - он появился в рассказе Алана Александра Милна о "неправильных пчелах". Имя "Пух" прижилось за медвежонком почти во всех переводах, а произведения Милна можно прочитать на 40 языках. В России Винни-Пух особенно любим детьми и взрослыми после выхода советского мультфильма, в котором главного персонажа озвучил Евгений Леонов.

В 2018 году карта воображаемого мира медвежонка Винни-Пуха, нарисованная в 1926 году, была продана за рекордные £430 тыс. ($570 тыс.) на аукционе, устроенном Sotheby's. Автором выполненного карандашом рисунка был Шепард. Весьма вероятно, что к рисунку приложил руку и сын Милна, Кристофер Робин. Внизу листа размером 380 на 449 мм видна надпись: "Нарисовано мною, а мистер Шепард помогал".