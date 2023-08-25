В Минздраве сообщили, что жители новых регионов могут бесплатно лечиться без полиса ОМС

Как отметили в ведомстве, с начала июля территориальные фонды ОМС этих субъектов открыли порядка 50 дополнительных пунктов оформления и выдачи полисов

МОСКВА, 25 августа /ТАСС/. Жители новых регионов РФ, а также прибывшие в Россию граждане Украины, пока не имеющие полиса ОМС, могут лечиться бесплатно по всей стране. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

"Жители Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик, а также граждане Украины, прибывшие на территорию Российской Федерации, у которых пока нет полиса ОМС, могут получать необходимую медицинскую помощь бесплатно на всей территории Российской Федерации, включая новые регионы, при заболеваниях и состояниях, включенных в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Соответствующее постановление, которое юридически уточняет категории таких граждан, а также необходимые для этого источники финансирования, утвердило правительство РФ, добавили в пресс-службе.

"Постановлением предусмотрено, что граждане, в том числе проживающие в Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках, могут получать медицинскую помощь до получения ими полиса ОМС за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели. В том числе подписано распоряжение по перераспределению бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели", - пояснили в Минздраве РФ.

Получить полис ОМС могу все граждане РФ, проживающие в новых регионах. Жителям новых регионов, имеющим российское гражданство, для получения полисов нужен документ, удостоверяющий личность, и СНИЛС. Детям до 14 лет - свидетельство о рождении, документ, удостоверяющий личность законного представителя, и СНИЛС (при наличии).

"С начала июля по просьбам жителей Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей территориальные фонды ОМС новых регионов открыли порядка 50 дополнительных пунктов оформления и выдачи полисов ОМС. Всего в новых регионах на данный момент работают более 120 таких пунктов", - добавили в министерстве.