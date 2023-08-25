25 августа, 18:42

В Норвегии убили оленей, перебегавших на территорию России в поисках пастбищ

Сергей Мальгавко/ ТАСС
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

По данным Associated Press, перемещение оленей создает норвежским властям как бюрократические, так и финансовые проблемы

СТОКГОЛЬМ, 25 августа. /ТАСС/. Власти Норвегии убили оленей, вернувшихся на норвежскую территорию из России, куда они перебирались в поисках пастбищ. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его сведениям, в 2023 году 42 оленя пересекли границу и отправились в Россию за лучшими угодьями, 40 из них вернулись обратно в Норвегию. Как утверждается, "вернувшиеся животные были забиты из опасений, что они могут вновь перебраться в РФ". Связано это с тем, что перемещение оленей создает норвежским властям как бюрократические, так и финансовые проблемы. Так, Москва уже потребовала от Осло компенсации ущерба, причиненного российским пастбищам, и уплаты 50 тыс. крон ($4700) за каждое животное, которое переправилось в Россию и паслось в заповеднике "Пасвик" в Мурманской области, а также единовременной выплаты 47 млн крон ($4,4 млн) в общей сложности за те дни, когда олени находились в российской заповедной зоне.

Чтобы положить конец перемещениям оленей, власти Норвегии планируют до 1 октября восстановить полуразрушенное заграждение на границе с РФ. Однако процесс восстановления конструкции осложняется тем, что рабочие должны постоянно находиться только на норвежской территории, поскольку пересечение границы без российской визы равносильно незаконному проникновению в Россию. 

Теги:
НорвегияРоссияМурманская область
© Информационное агентство ТАСС
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