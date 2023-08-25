Минюст удалил из реестра иноагентов юрлицо информагентства "Росбалт"

Оно ранее было включено ведомством в перечень иноагентов за публикацию материалов других СМИ-иноагентов и получение денег от иноагентов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ удалило из реестра иноагентов акционерное общество "РС-Балт" - юридическое лицо информационного агентства "Росбалт". Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Также в связи с прекращением получения от иностранных источников денежных средств, иного имущества, организационно-методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах из реестра иностранных агентов исключено акционерное общество "РС-Балт", - говорится в публикации.

В октябре 2021 года юридическое лицо информационного агентства "Росбалт" было включено Минюстом в перечень иноагентов за публикацию материалов других СМИ-иноагентов и получение денег от иноагентов.