Севприроднадзор снял запрет на посещение Большой Севастопольской тропы

В ведомстве отметили, что такая мера будет действовать до 14 сентября

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Туристический маршрут вокруг Севастополя - Большая Севастопольская тропа, ранее закрытый из-за особого противопожарного режима в городе, вновь доступен для посещения. Запрет снят до 14 сентября, следует из измененного приказа департамента природных ресурсов и экологии Севастополя (Севприроднадзор), размещенного на официальном сайте ведомства.

"Ввести на всей территории Севастопольского лесничества ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств, за исключением случаев <…> проведения работ по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах, а также осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах, <…> посещения маршрутов Большой Севастопольской тропы по 14 сентября 2023 года", - говорится в сообщении.

Запрет на посещение Большой Севастопольской тропы был введен приказом департамента природных ресурсов и экологии Севастополя от 4 августа из-за установления в городе особого противопожарного режима по причине сухой и жаркой погоды. Сейчас, по данным регионального МЧС, в городе отмечается четвертый (из возможных пяти) - высокий - класс пожарной опасности, введен временный запрет на посещение лесов.

Большую Севастопольскую тропу создали по решению городского правительства в 2015 году по инициативе Федерации альпинизма и скалолазания Севастополя. Она состоит из восьми расположенных друг за другом участков общей протяженностью 117 км, имеются радиальные маршруты. Тропа проходит через все ландшафтные зоны Севастополя, в том числе имеет степную и горную части.