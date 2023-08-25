В Курске намерены восстановить здание ж/д вокзала, поврежденное в результате атаки ВСУ

В пресс-службе правительства региона сообщили, что на эти цели потребуется 104 млн рублей

ТАСС, 25 августа. В Курске кровлю железнодорожного вокзала, пострадавшую при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 20 августа, планируют отремонтировать в течение месяца, а само здание вокзала - до 25 декабря. Предварительно, на ремонт потребуется порядка 104 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

"На научно-проектные работы с государственной экспертизой, ремонт и реставрацию здания потребуется, по предварительным расчетам, 104 млн рублей. Кровлю отремонтируют в течение месяца, полностью завершить восстановление планируется до 25 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.

Специалисты подрядной организации, восстанавливающей здание, демонтируют поврежденные элементы, ведут подготовку к демонтажу плит перекрытия зала ожидания. "Все работы осуществляются в соответствии с требованиями к проведению ремонта на объекте культурного наследия. Параллельно проводятся обследование и обмер для проектирования", - уточнили в пресс-службе правительства региона.

Подрядчику предстоит отремонтировать фальцевую кровлю с полной заменой стропильной системы, реставрацией ограждения, утеплением и ремонтом вентиляции. Кроме этого, необходимо восстановить перекрытие зала ожидания, отреставрировать лепнину, карнизы, арочный потолок из стеклянных панелей, деревянные оконные проемы, заменить поврежденные пластиковые окна и привести в порядок фасад здания со скульптурами.

В результате атаки со стороны ВСУ в ночь на 20 августа из-за падения обломков БПЛА и пожара пострадали крыша, фасад и первая платформа, есть повреждения в зале ожидания и пешеходном тоннеле.

Здание железнодорожного вокзала станции Курск является объектом культурного наследия регионального значения. Строительство вокзала началось в 1949 году по проекту ленинградского архитектора Игоря Явейна, для пассажиров вокзал открыли 12 августа 1952 года. Автор задумал вокзал как памятник Курской битве. Фасад здания украшают 46 скульптур воинов разных родов войск и тружеников тыла, интерьер тоже напоминает о сражении на Курской дуге: орден Отечественной войны I степени - награда Курску за ратный подвиг, рельефная карта сражения, памятные знаки и картины с эпизодами боев.