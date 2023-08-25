В Москве планируют отреставрировать девять объектов культурного наследия

Мэр города Сергей Собянин сообщил, что шесть из них находятся в центральных районах, три произведения установлены в Малом Казенном переулке и одна скульптура располагается на площади Крестьянской Заставы

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Девять памятников, скульптур и других произведений монументального искусства, являющихся объектами культурного наследия, отреставрируют в Москве. Об этом сообщил на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин.

"Отреставрируем девять объектов культурного наследия: памятники, скульптуры и другие произведения монументального искусства. Шесть находятся в центральных районах: мраморная скульптура "Похищение Прозерпины" в Большом Афанасьевском переулке, созданная в начале XIX века Паоло Трискорни; бронзовый бюст М. В. Фрунзе на Суворовской площади работы Евгения Вучетича и Григория Захарова; бронзовый памятник Н. К. Крупской скульпторов Белашовых на площади Сретенские Ворота; три произведения Николая Андреева: ограда и гранитная плита к памятнику Ф. П. Гаазу в Малом Казенном переулке, а также скульптура "Рабочий" из бетона, установленная в 1925 году на площади Крестьянской Заставы", - написал мэр.

Он добавил, что два памятника расположены на Ленинградском проспекте: гранитный бюст К. Э. Циолковского работы Сергея Меркурова и Исидора Француза и гранитный бюст Н. Е. Жуковского, созданный Георгием Неродой. Девятый объект установлен на Кутузовском проспекте - бронзовый бюст М. И. Кутузова, созданный скульптором Николаем Томским и архитектором Львом Голубовским.

"Город уделяет большое внимание сохранению и приумножению уникальных исторических богатств. Комплексная программа реставрации действует в столице с 2011 года. За это время мы привели в порядок больше 2 тыс. памятников архитектуры, открыли свыше 60 новых музеев, возродили Северный речной вокзал, преобразовали старое промышленное здание в Дом культуры "ГЭС-2" и не только. Но главное - не планируем останавливаться на достигнутом", - заключил Собянин.