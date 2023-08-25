В Москве в Стрельбищенском переулке намерены построить детский сад

В здании создадут безбарьерную среду для детей с ограниченными возможностями здоровья

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовал проект строительства трехэтажного детского сада на 225 мест в Стрельбищенском переулке в Пресненском районе в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

"Важно отметить, что проектные решения разработаны с использованием цифровых информационных моделей. Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева рассказала, что в новом детском саду для пребывания детей от трех до семи лет запроектированы девять групповых ячеек с раздевалкой, игровой, спальней, буфетом и туалетом. Наполняемость каждой группы - 25 человек", - значится в сообщении.

Как уточнила Яковлева, в дополнение к основным помещениям в здании запроектированы многофункциональные залы для музыкальных и физкультурных занятий, кабинет для развивающих занятий и медицинский блок. Посещать детский сад смогут и дети с ограниченными возможностями здоровья, для них будет создана безбарьерная среда.

Также запланировано благоустройство прилегающей территории. В рамках проекта будут устроены проезды и тротуары, пешеходные дорожки, оборудованы групповые и физкультурные площадки с покрытием из резиновой крошки, установлены теневые навесы и малые архитектурные формы. В ходе озеленения будут разбиты газоны и высажены зеленые насаждения.