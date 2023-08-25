В Москве появится спорткластер в рамках благоустройства участка "Парка Яуза"

Заммэра города Петр Бирюков сообщил, что площадь работ составит более 20 га

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) обустроят современный спортивный кластер в рамках благоустройства участка "Парка Яуза" вдоль Сельскохозяйственной улицы на северо-востоке столицы. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Продолжается реализация масштабного проекта по созданию новой зеленой многофункциональной зоны отдыха для москвичей - "Парка Яуза". В настоящее время проводится первый этап благоустройства участка правого берега рек Чермянка и Яуза вдоль Сельскохозяйственной улицы. В зону работ вошло пространство от устья Чермянки до моста Бескудниковской железнодорожной ветки, площадь работ составит более 20 га, - сказал Бирюков. - Для любителей активного отдыха сделаем спортивный кластер, в его состав войдут площадки для игры в волейбол и стритбол, зона с тренажерами, места для воркаута и пинг-понга".

Он отметил, что в зоне благоустройства установили ограждение, растущие деревья защитили специальными коробами.

"Приведем в порядок площадки для игры в бадминтон и пляжный волейбол. На этом участке парка обновляем старые и создаем новые дорожки, вдоль которых поставим лавочки и перголы с подвесными качелями, организуем зону со столами для игры в шахматы. Кроме того, ведется обустройство веломаршрута протяженностью более 900 м", - добавил заммэра.

Кроме того, по его словам, в рамках проекта отремонтируют две детские площадки. На первой появятся полоса препятствий, большая канатная башня с горкой, карусели и качели. Вторую превратят в детский кластер с двухуровневой организацией пространства.

Глава КГХ также сообщил, что запланировано устройство экотропы вдоль реки Яузы. С учетом сложного рельефа настил сделают только в низинных местах, он будет связан с общим пешеходным пространством участка. В стойках перильных ограждений смонтируют архитектурную подсветку.