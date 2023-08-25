25 августа, 20:23

В Москве маршрут №136 станет электробусным

Курсировать по этому направлению будут восемь электробусов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Восемь электробусов будут курсировать на московском маршруте №136. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

"С 31 августа маршрут 136 станет электробусным. [Заммэра Москвы] Максим Ликсутов отметил, что на маршруте, который проходит от ВДНХ до станции МЦД "Лианозово", вне сезона отпусков совершается почти 75 тыс. поездок в месяц", - значится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что теперь пассажиров будут перевозить восемь электробусов российского производства.

"В Москве действует уже более 90 электробусных маршрутов. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем заменять дизельные автобусы современными российскими электробусами по всему городу, чтобы еще больше жителей столицы могли пользоваться самым удобным и экологичным транспортом. Москва - город №1 в Европе по их количеству", - добавил Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении. 

Теги:
РоссияЛиксутов, Максим СтаниславовичМосква
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