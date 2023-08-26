В Жуковском пройдет детский авиасалон в новом формате

Местом проведения станет городской Дворец культуры вместе с прилегающей территорией

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Третий детский авиационно-космический салон ДАКС пройдет в Жуковском в новом формате. Местом его проведения станет не ставшая уже традиционной площадка возле местного аэродрома малой авиации, а городской Дворец культуры вместе с прилегающей территорией.

"Детский авиационно-космический салон пройдет в ином формате: все его активности и мастер-классы на этот раз перенесли в городской Дворец культуры и площадку перед ним", - сказал ранее ТАСС глава города Юрий Прохоров. Он отметил, что от изменения места программа мероприятия не станет менее насыщенной и познавательной для детей и их родителей. Вход на ДАКС будет бесплатным.

Видеозаписи полетов и деловая программа

Смена места проведения мероприятия стала причиной отмены программы показательных полетов. Впрочем, организаторы обещают, что гости ДАКС смогут увидеть на больших экранах видеозаписи полетов, которые проходили в прошлые годы. В оргкомитете надеются, что подобная ситуация будет разовой, и в следующем году салон вернется на открытое пространство. "Но я считаю, что это некий экзамен на прочность, некий экзамен на зрелость нашего мероприятия, что даже в отсутствие полетов мы сумеем заинтересовать наших гостей большим рядом интересных событий", - отметил на пресс-конференции в ТАСС президент спортивно-патриотического союза "Армада" Владимир Борисов.

Он выразил надежду на то, что станет успешной и деловая программа детского авиасалона. "Это встреча опытных экспертов, которых знают в авиакосмической отрасли, со студентами, которые учатся в технических вузах, идеология закладывается", - продолжил Борисов. Суть мероприятий, по его словам, заключается в том, что сначала взрослые эксперты говорят о проблемах, существующих в технической отрасли, затем студенты в своих докладах показывают свое видение решения проблем, а потом участники разбиваются на круглые столы, обсуждают эту проблему и по итогам выносят результативную часть на общую дискуссию. "Это симбиоз серьезного делового мероприятия и деловой игры для молодого поколения", - заметил Борисов.

В свою очередь, председатель оргкомитета ДАКС - вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова напомнила, что детский авиасалон это мероприятие "не только про авиацию и космос, не только и не столько про профориентацию и про значение авиакосмической отрасли для страны". "Это про защиту Родины, про воспитание наших детей в духе патриотизма, традиционных ценностей, защиту интересов нашей страны и, конечно, организацию досуга, развития и защиту наших детей", - подчеркнула она. По словам Кузнецовой, мероприятия программы ДАКС соответствуют задачам, отмеченным в стратегии детской безопасности, которая принята на основании стратегии национальной безопасности РФ.

В оргкомитете детского авиасалона надеются, что со временем он должен стать "младшим братом" Международного авиационно-космического салона МАКС, проходящего в Жуковском на аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова с 1993 года. "Миссия детского авиасалона - познакомить наших подростков с авиационными и космическими профессиями, приобщить их к авиационным видам спорта", - заметил глава города Жуковский.

Ранее сообщалось, что изначально запланированный на конец июля очередной "взрослый" авиасалон перенесен на лето следующего года. При этом в дирекции МАКС заметили, что сдвиг хронологии мероприятия не скажется на очередности его проведения. "Вместо 2023 года проведение Международного авиационно-космического салона запланировано на 2024 год, также МАКС состоится в 2025 году, место проведения крупнейших мероприятий в аэрокосмической индустрии евразийского пространства остается неизменным - город Жуковский Московской области", - сказали в дирекции.