На МЦК приостановили движение поездов между станциями Крымская и Хорошево

На остальных участках Московского центрального кольца интервалы составят восемь минут

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Движение поездов Московского центрального кольца (МЦК) между станциями Хорошево и Крымская будет приостановлено на сутки 26 августа. Интервалы между поездами на остальных участках МЦК составят восемь минут, сообщили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Движение поездов МЦК между станциями Хорошево - Крымская будет приостановлено на сутки 26 августа для демонтажа специальных инженерных сооружений - пролетных строений, которые устанавливались на период строительства тоннеля под путями. <....> В течение суток "Ласточки" на МЦК будут курсировать с интервалом 8 минут. По часовой стрелке поезда станут следовать только до Крымской, против часовой - до Хорошево. Станции Шелепиха, Деловой центр, Кутузовская, Лужники и Площадь Гагарина будут временно закрыты", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, технологическое "окно" продолжительностью 24 часа назначено с 03:00 мск 26 августа до 03:00 мск 27 августа - в выходные дни, когда пассажиропоток минимален. В этот период железнодорожники демонтируют пролетные строения и восстановят пути МЦК.

"Новый тоннель длиной 30 м обеспечит переход со станции Тестовская первого диаметра на одноименную станцию четвертого. Станция Тестовская МЦД-4 расположена на железнодорожной эстакаде соединительной ветви Киевского и Белорусского направлений МЖД", - добавили в пресс-службе.

Там уточнили, что тоннель уже построен, завершается отделка северного и южного вестибюлей станции Тестовская будущего четвертого диаметра и благоустройство прилегающей территории. Движение на МЦД-4 планируется открыть в сентябре 2023 года.