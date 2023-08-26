Участники морского похода "Россия на Балтике" прибыли из Петербурга в Калининград

Они примут участие в морском фестивале "Водная ассамблея"

КАЛИНИНГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Яхты, принявшие участие в межмузейном морском переходе "Россия на Балтике", прибыли из Санкт-Петербурга в Калининград, преодолев более 500 морских миль без заходов в порты. Об этом ТАСС сообщил представитель Музея Мирового океана (ММО), который является организатором похода совместно с музеем-заповедником "Петергоф" при поддержке Калининградской федерации парусного спорта, яхт-клуба Санкт-Петербурга и комитета по культуре Петербурга.

"Все шесть яхт, участвовавших в морском походе "Россия на Балтике", прибыли в Калининград, преодолев более 500 морских миль без заходов в порты. Они примут участие в морском фестивале "Водная ассамблея", который пройдет в Калининграде 26 августа", - сообщили в пресс-службе музея.

Четыре яхты из Калининграда - "Одиссей" (капитан Александр Сараневич), "Карина" (капитан Вадим Панибрат), "Тамара" (капитан Юрий Алантьев), "Океан" (капитан Виталий Воронин) - в рамках проекта "Россия на Балтике" преодолели уже более 1 тыс. миль. Они 8 августа вышли из Калининграда в Санкт-Петербург и впервые c начала 1990-х совершили групповой переход на яхтах по этому маршруту. В Петербурге к калининградским яхтсменам присоединились гафельный куттер "Лукулл" (капитан Александр Силкин) и гафельная шхуна "Ольга" (капитан Игорь Князь). Все шесть судов вышли в Калининград 18 августа. После участия в "Водной ассамблее", которая в этом году посвящена 320-летию Балтийского флота и 305-летию Петровских ассамблей, "Лукулл" и "Ольга" вернутся в Северную столицу.

Возрождение парусной регаты на Балтике

С 1969 по 1988 год ежегодно проводилась парусная регата "Кубок Балтийского моря", которую считают одним из ярких эпизодов развития парусного спорта на Балтике в Советском Союзе. Маршрут гонки со временем стал проходить через все Балтийское море, в том числе до города Балтийска в Калининградской области. Его общая протяженность превышала 1 тыс. миль. Участие в гонках принимали экипажи со всей страны, а тому, кто занимал призовые места в таких состязаниях, присваивали звание мастера спорта СССР по парусным гонкам.

Преемником легендарной советской регаты стала парусная регата "Кубок Балтики", которая проводилась ежегодно с 2007 по 2012 год. Музейный морской поход в рамках сотрудничества между музеями - возрождение традиции парусных походов и регат по Балтике, отметили его организаторы.

Обмен выставками

Помимо организации первого с 1990-х годов группового морского перехода на яхтах между Калининградом и Санкт-Петербургом, Музей Мирового океана и Петергоф договорились об обмене выставками. 18 августа в Петергофе открылась выставка ММО "Был бы флот, а гавани найдутся". Она создана при поддержке Министерства культуры РФ в рамках творческого проекта "Россия, помнящая Петра. Сеть проектов Ассамблеи петровских музеев России" и представляет историю корабельного дела петровской России.

В свою очередь Петергоф привезет в Калининград выставку "Империя на Балтике", она откроется в историко-культурном центре "Фридрихсбургские ворота" и расскажет о морских символах, о петербургских и петергофских традициях, коллекциях музея, связанных с морем.