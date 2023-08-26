Выдра украла из прудов английского отеля карпов на $126 тыс.

Инцидент произошел в Grosvenor Pulford Hotel & Spa в Честере

ЛОНДОН, 26 августа. /ТАСС/. Выдра в Великобритании нанесла отелю ущерб в £100 тыс. ($126 тыс.). Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По ее информации, инцидент произошел в отеле Grosvenor Pulford Hotel & Spa в городе Честер (столица графства Чешир). Его сотрудники были шокированы, узнав, что хищник украл из двух прудов на территории гостиницы около 50 декоративных карпов кои, одомашненной формы амурского карпа. Стоимость каждой рыбы достигает £2 тыс. ($2,5 тыс.).

Проделки выдры были обнаружены благодаря камерам видеонаблюдения. Они зафиксировали факты грабежа, а также наглядно показали, что установленные электрические сетки, которые должны были уберечь рыб от посягательств местных цапель, не спасли их от выдры.

"Потеряв карпов кои на сумму примерно в £100 тыс., мы стараемся найти выход, чтобы избежать дальнейших потерь. Наши разноцветные карпы не только привлекающие внимание обитатели нашего сада, которые в течение долгих лет наслаждались счастливой, непотревоженной жизнью на нашей территории, но также значительная инвестиция в наш отель", - приводит издание слова Эндрю Нельсона, директора компании Nelson Hotels & Inns, которая владеет гостиницей.