В Алтайском крае ожидается аномальное тепло

Температура на 4-5 градусов выше нормы также прогнозируется в Хакасии, Тыве, Иркутской области и на юге Красноярского края

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Аномальную температуру выше 30 градусов тепла ожидают в Алтайском крае в ближайшие дни, также потепление выше нормы прогнозируют в других регионах Сибирского федерального округа. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Алтайском крае выпущена информация об опасном явлении - температура выше 30 градусов в течение ближайших дней. Чуть севернее, в Новосибирской, Омской и Томской областях тоже температура комфортная, но там будут осадки и ветер", - сказал он.

Также температура на 4-5 градусов выше нормы прогнозируется в Хакасии, Тыве, Иркутской области и на юге Красноярского края. Теплая погода 25-28 градусов ожидается в Амурской области и Хабаровском крае.

Вильфанд добавил, что в выходные дни и первой половине следующей недели комфортная погода в диапазоне 28-33 градусов продолжится и на юге европейской России. "Теплая вода около 28 градусов - это Геленджик, Туапсе, Сочи. Погодой управляет антициклон, поэтому в ближайшие пять дней там существенных осадков не ожидается. В Крыму в Евпатории, Алуште и Феодосии на побережье вода 26 градусов, в Ялте - 27 градусов", - уточнил он.