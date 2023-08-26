В Иркутской области заявили о готовности молодежного экокампуса принять до 3 тыс. человек

Он расположен на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината

БАЙКАЛЬСК /Иркутская область/, 26 августа. /ТАСС/. Инфраструктура для приема до 3 тыс. участников мероприятий уже развернута на площадке всероссийского молодежного экологического кампуса "Экоцех", который с 2022 года создается на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Иркутской области. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании "Байкал.Центр" (структура госкорпорации "ВЭБ.РФ") Антон Григоров на всероссийском форуме "Твое дело. Фабрика предпринимательства", который в эти дни проходит на площадке кампуса.

"Оцениваем емкость площадки сейчас в 2,5-3 тыс. человек. То есть мы на 100% уверены, что мероприятия подобного масштаба здесь можно проводить комфортно уже сейчас", - сказал собеседник агентства.

Создание экокампуса, который будет включать в себя инфраструктуру для молодежных слетов и форумов, ресурсный и образовательный центры, поддержал президент РФ Владимир Путин. Кампус формируется на территории бывшей лесной биржи - месте, где во времена БЦБК разгружались составы с древесиной. В прошлом году ВЭБ.РФ в лице Байкал.Центра поставил несколько больших шатров, 20 мобильных домиков на 2 комнаты каждый, санитарно-техническую зону с камерами хранения и организацией услуг, необходимых для пребывания людей. В прошлом году в "Экоцехе" прошли первые массовые мероприятия. В 2023 году идет вторая очередь строительства инфраструктуры кампуса. Добавлены новые шатры, в ближайшее время появится стационарная столовая, 10 мобильных зданий для проживания 200 человек, дополнительная коммунальная инфраструктура.

Сетка мероприятий, которые пройдут в молодежном экокампусе на берегу Байкала, уже формируется на следующий год.

24-27 августа на территории "Экоцеха" в городе Байкальске проходит всероссийский форум для молодежи "Твое дело. Фабрика предпринимательства". Впервые он состоялся в 2022 году в Калининграде. Проект направлен на разработку прогрессивных решений бизнес-кейсов в сфере ESG. В форуме на Байкале участвуют более 200 человек. Эксперты рассказывают им про личный бренд и социальную ответственность, успешные предприниматели делятся опытом, молодые люди также принимают участие в разработке кейсов. Организаторами форума являются Росмолодежь, Байкал.Центр и министерство по молодежной политике Иркутской области.

БЦБК был градообразующим предприятием моногорода Байкальска, расположенного на южном берегу Байкала в Иркутской области. Комбинат проработал с 1966 по 2013 год. От него осталось порядка 6,5 млн тонн отходов, которые хранятся в специальных накопителях. В 2023 году Росатом и Федеральный экологический оператор приступили к рекультивации шламонакопителей. Госкорпорация "ВЭБ.РФ" занимается вопросами развития города и промплощадки бывшего комбината. Правительство РФ в конце 2022 года утвердило программу социально-экономического развития города. Она включает 62 мероприятия, в том числе по развитию городского хозяйства, туризма, транспортной доступности.