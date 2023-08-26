В ПФО и на Урале ожидаются заморозки до конца августа

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, дневные температуры будут в диапазоне от 14 до 17 градусов

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Заморозки ночью и температура днем ниже нормы на 4-5 градусов ожидаются в Приволжском федеральном округе и на Урале до конца августа. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Приволжский федеральный округ и Урал - там воздушные массы сформированы в полярных регионах, это обуславливает понижение температуры по отношению к норме. Температура будет ниже многолетних значений до конца августа на 4-5 градусов. Это означает, что заморозки будут в Нижегородской области, Башкортостане, Челябинской и Курганской областях", - сказал он.

Вильфанд отметил, что дневные температуры там будут в диапазоне от 14 до 17 градусов. Такая холодная погода сохранится в Приволжском федеральном округе и на Урале также в первой половине следующей недели.

"Юг Курганской области - там будут заморозки до минус трех градусов. Это опасное явление, так как там сейчас идет уборка сельхоз культур. В Забайкалье, особенно в горных районах, заморозки до минус двух градусов", - добавил собеседник агентства.