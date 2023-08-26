Во Владивостоке открылась первая ярмарка современного искусства Manifest

Посетителям представят более 200 картин, скульптур и других объектов искусства

ВЛАДИВОСТОК, 26 августа. /ТАСС/. Открытие первой ярмарки современного искусства Manifest состоялось во Владивостоке. Мероприятие продлится два дня, за это время в центре города состоятся лекции и экскурсии, знакомящие горожан с современными арт-проектами, сообщила ТАСС заместитель главы Владивостока Дарья Стегний.

"Первая ярмарка современного искусства Manifest открылась во Владивостоке, в здании бывшего Дома книги Пьянкова. Все выходные дальневосточные авторы и резиденты галереи Art Object будут презентовать свои работы жителям и гостям города - всего посетителям представят более 200 картин, скульптур и других объектов искусства. Гостей ждут инсталляции и перформансы, а участники выскажутся на волнующие их темы и порассуждают о коллекционировании и популяризации искусства. На ярмарке пройдут экскурсии и концерты, которые позволят дальневосточникам погрузиться в мир современного искусства и творчества", - сказала заместитель главы города.

В программе запланированы арт-инсталляции и перформансы. В качестве хедлайнеров выступят авторы из Москвы и Санкт-Петербурга. Жители и гости города смогут познакомиться с новыми предметами искусства и приобрести их.