В Приморском крае от паводка пострадали более 360 субъектов МСП

По нескольким бизнесам одобрили реструктуризацию кредита

ТАСС, 26 августа. Более 360 пострадавших от паводка субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) зафиксировано в Приморском крае, из них большая часть находится в Уссурийске. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"На текущий момент в крае зафиксировано 364 пострадавших в результате ЧС субъекта МСП, из них 314 - в Уссурийске, единый реестр пострадавшего бизнеса регулярно обновляется", - говорится в сообщении.

Также ведется реестр тех предпринимателей, которые обратились за поддержкой в краевой центр "Мой бизнес", Фонд развития Приморского края, Гарантийный фонд Приморского края и в кредитно-финансовые организации, которые готовы оказать меры поддержки. По нескольким бизнесам одобрена реструктуризация кредита. При предоставлении бизнес-плана есть возможность продлить отсрочку по основному долгу на срок до одного года. Работы по оценке всех пострадавших предпринимателей планируют завершить к концу недели, уточняется в сообщении.

Кроме того, выплаты получают местные жители, которые потеряли имущество во время паводка. Краевые выплаты по 7 тыс. рублей касаются всех муниципалитетов, пострадавших от наводнения. Выделение средств будет проводиться в два этапа по 50%: 3,5 тыс. рублей сразу и 3,5 тыс. после завершения ремонта. Факт проведения ремонтных работ будет устанавливать комиссия. Первые выплаты на ремонт приморцы начнут получать на следующей неделе.

В пятницу в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.